Maltempo in Toscana, la Regione chiede lo stato di emergenza per Lucca e Massa

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, commissario straordinario per l’emergenza maltempo, ha firmato la richiesta di estensione dello stato di emergenza alle province di Lucca e Massa Carrara. Giani, che accoglierà lunedì a Campi Bisenzio (Firenze), uno dei comuni maggiormente colpiti, il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, ha inviato la richiesta per lettera al capo dipartimento della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio. “L’evolversi del fenomeno e il successivo inquadramento delle segnalazioni e delle valutazioni provenienti dalle amministrazioni locali interessate – scrive Giani – ha messo in evidenza come gli eventi abbiano causato criticità e danneggiamenti anche nei territori delle province di Lucca e Massa Carrara, per le quali, con la presente, si richiede l’estensione dello stato di emergenza già dichiarato con la delibera del 3 novembre”. Il governatore toscano ricorda infine che ‘è in corso di elaborazione la documentazione tecnica contenente le valutazioni di tipo meteo e idro-pluviometrico del fenomeno occorso, il quadro delle azioni messe in campo, e a tutt’oggi ancora in corso, per fronteggiare l’emergenza nonché una prima stima predittiva dei danni causati dal maltempo”.