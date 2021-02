Maltempo, la Campania cade a pezzi: oltre 300 interventi in 24 ore

Nelle ultime 24 ore neve, forte vento e piogge intense hanno particolarmente interessato alcune regioni italiane: in Campania a partire dalla scorsa mattinata sono stati effettuati dai vigili del fuoco, specialmente nelle provincie di Napoli e Salerno, oltre 300 interventi per alberi pericolanti, rimozione ostacoli, ripristino della viabilità.In Toscana sono stati svolti 310 interventi, il maggior numero tra Firenze e Prato. In serata le condimento apparivano in miglioramento. stata interessata da avverse condizioni meteo. Particolarmente interessate le province di Firenze e Prato. 110 interventi in Emilia Romagna, Bologna e Forlì le province più colpite dal maltempo.