Maltempo, la mappa dei disagi in Campania: sottopasso Tav allagato, in tilt anche la Circumvesuviana

Completamente invaso dall’acqua, in seguito alle piogge abbondanti delle ultime ore, il sottopassaggio che collega la città di Afragola (Napoli) alla stazione Tav dell’Alta Velocità. Alcune auto sono rimaste bloccate nell’acqua alta ma per fortuna non ci sono state conseguenze sulle persone. Da tempo i residenti denunciata la mancata manutenzione dei tombini che sarebbe la causa di allagamenti ogni volta che ci sono piogge di una certa intensità.

Vento forte e pioggia stanno interessando l’intero Sannio. Una forte folata di vento ha abbattuto una impalcatura montata all’esterno della chiesa a Montesarchio (Benevento). Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, pur sollecitato dagli studenti, ha ribadito che le scuole resteranno aperte in quanto l’allerta è di colore giallo e non arancione.

A causa del forte maltempo, smottamenti si sono verificati a Corbara, in provincia di Salerno. Crollato un pezzo di strada a pochi metri dall’abitato. Il sindaco Pietro Pentangelo, in via cautelativa, ha firmato un’ordinanza urgente per il divieto di transito per i soli veicoli pesanti, autoarticolati e tir. Viene consigliata prudenza nell’attraversamento della strada verso il Valico di Chiunzi. La Protezione civile sta svolgendo un’azione di monitoraggio. Allertate la Provincia e la Prefettura di Caserta. L’ordinanza è stata diramata anche alla rete autostradale e all’Anas.

Il maltempo che in queste ore sta interessando la Campania, sta creando grossi problemi anche al servizio della Circumvesuviana. In particolare, come informa l’Ente Autonomo Volturno, a causa dell’allagamento dell’impianto di Scafati (Salerno), la tratta Pompei-Poggiomarino, in provincia di Napoli , è momentaneamente interrotta. Pertanto, i treni in partenza da Napoli per Poggiomarino limitano a Pompei. Per la caduta di alberi sulla sede ferroviaria, invece la linea Napoli-Sarno è interrotta tra le stazioni di Ottaviano a Poggiomarino. ”E’ stato richiesto – fanno sapere da Eav – servizio sostitutivo automobilistico”. Sempre la caduta di un albero stavolta sulla linea aerea compresa tra Sarno e Ottaviano crea ulteriori limitazioni sempre lungo la tratta Napoli-Sarno.