Maltempo, lievi danni nell’area archeologica di Pompei

La bufera di vento che ieri ha colpito Napoli e la Campania, ha interessato anche l’area archeologica di Pompei, «per fortuna con conseguenze limitate». Il vento forte che ha soffiato nel pomeriggio di ieri, per 3/ 4 ore ininterrottamente, ha provocato la caduta di un pino sull’angolo sud-ovest della Palestra Grande, mentre all’Antiquarium si è divelto un cupolino di copertura sulla sommità del tetto, che è in fase di sostituzione. Non si sono registrati danni alle strutture archeologiche. Per sicurezza è stata interdetto l’accesso alla esposizione di Moregine nel portico sud della Palestra fino al termine degli interventi di ripristino, immediatamente avviati. Lo rende noto il Parco Archeologico di Pompei. «L’intervento dei funzionari del Parco Archeologico, degli addetti alla vigilanza e della squadra di manutenzione è stato solerte e continuo, nonostante le avverse condizioni climatiche che rendevano difficile operare», dichiara Massimo Osanna, direttore del Parco Archeologico di Pompei.