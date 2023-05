“Bisogna fare in modo che non vi siano sentimenti di resa, di abbandono. Al contrario occorre una reazione immediata per riprendere con forza il cammino produttivo, di vita sociale, e di tutti gli aspetti che sono stati coinvolti da questo evento così pesante e pericoloso”, ha detto il presidente della Repubblica nel corso della visita al Consiglio comunale di Ravenna.

ads/gsl (Fonte video: Quirinale)