Maltempo, Meloni: da Governo supporto massimo ad alluvionati

Roma, 21 set. (askanews) – “Continueremo a garantire il massimo supporto a tutta la popolazione colpita”. Cosi la premier Giorgia Meloni, su X, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri che ha deliberato lo stato di emergenza per i territori colpiti dalle calamità naturali in Emilia-Romagna “stanziando 20 milioni di euro per garantire soccorso immediato, assistenza alla popolazione e ripristino dei servizi essenziali”. Nel post Meloni ricorda che “è stato inoltre dichiarato lo stato di emergenza per la fascia costiera della Regione Marche, con uno stanziamento di 4 milioni di euro per interventi urgenti di soccorso e ripristino”.