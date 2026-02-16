Maltempo, Meloni: in decreto stop tributi, pagamenti rinviati a ottobre

Roma, 16 feb. (askanews) – Il decreto che andrà in Cdm mercoledì, oltre alle misure specifiche su Niscemi, conterrà provvedimenti complessivi per tutte e tre le regioni colpite dal ciclone Harry (Sardegna, Sicilia e Calabria) tra cui lo stop al pagamento dei tributi “sospesi fino ad aprile, che vuol dire rimandare il pagamento almeno ad ottobre”. Lo ha spiegato la premier Giorgia Meloni oggi in visita nel comune siciliano gravemente colpito dalla frana.

Meloni ha indicato “tre grandi priorità: la demolizione delle case che devono essere demolite, la messa in sicurezza del territorio perché è inutile che cerchiamo di risolvere i problemi se si possono ripresentare, e ovviamente gli indennizzi per chi ha perso le case e per le attività produttive”. Il decreto che andrà in Cdm mercoledì “vale per tutte e tre le regioni che sono state coinvolte dal problema alluvionale: prevediamo diverse centinaia di milioni di euro per quello che riguarda il ripristino della rete infrastrutturale e dei servizi. Il provvedimento prevede un indennizzo e iniziative di sostegno per le attività economiche che sono state coinvolte particolarmente per quello che riguarda il campo dell’agricoltura: sono provvedimenti significativi. C’è la sospensione dei tributi per Niscemi, ma vale per tutti i territori che sono stati coinvolti: i tributi dovrebbero essere sospesi fino ad aprile, che vuol dire rimandare il pagamento almeno ad ottobre”.

“Ci sono ammortizzatori sociali sui quali sta lavorando il ministero del Lavoro sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi che non possono lavorare a causa degli eventi. Infine ci sono i ministeri che, al netto delle risorse stanziate dal Mef, si sono mobilitati e hanno messo da soli a disposizione circa 170 milioni di euro per attività che riguardano vari campi”, ha concluso.