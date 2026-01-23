Maltempo, Meloni: lunedi Cdm per dichiarare stato di emergenza

Roma, 23 gen. (askanews) – La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato per lunedì prossimo la convocazione del Consiglio dei ministri per deliberare la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti dal maltempo, £anticipando un iniziale stanziamento per far fronte alle immediate necessità e garantire i primi ristori, in attesa di avere una compiuta e complessiva valutazione dei danni”. Lo ha annunciato palazzo Chigi al termine di un vertice presso la Protezione civile sul maltempo presieduto dalla premier Meloni.