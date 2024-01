Maltempo: neve, pioggia e vento in Campania, molte scuole chiuse

Nevicate, pioggia e vento in diverse aree della Campania, interessata fino alle 22 di oggi da un’allerta meteo per temporali, neve a quote collinari, venti forti e mare agitato. Intorno alle 7 di questa mattina, l’Osservatorio meteorologico di Montevergine informava che sui crinali del Partenio, in Irpinia, era in corso da qualche ora una bufera di neve. Tetti appena imbiancati anche ad Avellino e in altri centri irpini. Nevicate anche nel Vallo di Diano, nel Salernitano: a Caggiano, oggi, scuole chiuse, come disposto ieri da un’ordinanza sindacale. Precipitazioni piovose e vento nella valle dell’Irno. A Tramonti, a causa del vento forte il cimitero comunale resta chiuso per la giornata di oggi. A Sapri, nel golfo di Policastro, violente precipitazioni piovose hanno comportato l’esondazione dei canali a tempo su via Kennedy. Il sindaco ha disposto, tra le altre cose, la chiusura delle scuole dalle 11 e il divieto di sosta nelle aree interessate da allagamenti A Napoli, fino al termine dell’avviso di allerta meteo, chiusi i parchi e i cimiteri cittadini.