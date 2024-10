Maltempo, piogge e temporali al Nord: allerta in 5 regioni

(Adnkronos) – Maltempo sull’Italia con tanta pioggia in arrivo. Un ciclone si abbatterà sulla Penisola oggi, mercoledì 2 ottobre, colpendo il Nord e la Toscana, ma il clou è atteso per domani con piogge e temporali intensi che raggiungeranno anche il Meridione, spiegano i meteorologi. Oggi l’allerta meteo riguarderà 5 regioni.

Il progressivo approfondimento di un nucleo di aria fredda proveniente dall’Europa centrale verso il nostro Settentrione determinerà, nella giornata di oggi, una fase di tempo perturbato su parte delle regioni del Nord e sulla Toscana, spiega la Protezione Civile. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalle prime ore di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, dapprima su Valle d’Aosta, Liguria, Toscana settentrionale ed Emilia-Romagna, in estensione al Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Attesi, inoltre, venti forti sud-occidentali su Toscana settentrionale e Appennino emiliano. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, mercoledì 2 ottobre, allerta gialla su alcuni settori di Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia.