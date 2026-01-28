Maltempo, Renzi: Meloni in Sicilia, rincorre Schlein e avversari

Roma, 28 gen. (askanews) – “Oggi Giorgia Meloni, all’improvviso, ha ritrovato il coraggio ed è scesa in Sicilia. È andata il giorno dopo la Schlein, rincorrendo gli eventi e gli avversari. Ed è andata dopo la nostra denuncia. Ma è andata: speriamo che si preoccupi del dissesto e del maltempo e che magari annunci la riapertura di Italia Sicura. Il ciclone Harry ha fatto male al Sud, ma anche il ministro Nello (Musumeci) ci ha messo del suo”. Lo afferma Matteo Renzi, leader di Italia Viva, nella sua Enews.