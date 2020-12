Maltempo: Sala, ‘a Milano in funzione 200 mezzi per salare e liberare strade da neve’

Milano, 28 dic. (Adnkronos) – “El fioca! Dall’una di stanotte sono in funzione 200 mezzi per salare e liberare le strade e 150 persone per spalare nei punti critici (in giornata ne entreranno in servizio altre 400). Secondo le previsioni dovrebbe nevicare fino alle 12. Buona giornata”. E’ il messaggio che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala affida alla sua pagine Instagram. A chi lo critica per aver tardato nello spargere il sale, il primo cittadino replica: “Ha una benché minima idea di quanto danno produce il sale sull’asfalto? Bisogna salare il necessario, non a rampazzo. Ma certo, criticare dal divano di casa è sport per tutti”.