Maltempo, Schifani a Catania “Per la ricostruzione anche fondi FSC”

CATANIA (ITALPRESS) – “Le norme europee presuppongono che occorra avere un danno non inferiore all’uno e cinquanta del pil, quindi sostanzialmente dobbiamo vedere se rientriamo meno, perchè il fondo prevede investimenti per grandi, grandi disgrazie. Io non so se riusciremo o meno, temo di sì, dico temo perché probabilmente avremo un danno che supererà il miliardo e mezzo di euro”. Lo ha dichiarato il presidente Schifani, durante il sopralluogo questa mattina al Lungomare di Catania. “Detto questo avremo una quota naturalmente, pero? sommando questa quota ad una quota di recupero del Fondo sociale di coesione che utilizzeremo definanziando alcune opere che non sono partite, più i fondi regionali, più i fondi nazionali, sono certo che le risorse non mancheranno” ha detto il presidente Schifani spiegando da dove la Regione prenderà le risorse per ricostruire le zone distrutte dal ciclone Harry. “La scommessa, lo dico fin da ieri, non è il reperimento delle risorse, perché lavoreremo per trovarle. La scommessa sono i tempi” ha concluso Schifani.

