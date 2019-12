Maltempo, stato d’emergenza nazionale per Emilia-Romagna

Bologna, 3 dic. (AdnKronos) – Il Governo dichiara lo stato di emergenza nazionale per l’ondata di che per un mese ha colpito l’Emilia-Romagna, dal 2 novembre a inizio dicembre. Il provvedimento è stato preso ieri nell’ultima seduta del Consiglio dei ministri, che ha assegnato alla Regione un primo finanziamento di 24 milioni e 438mila euro, destinati agli interventi più urgenti, per affrontare le criticità aperte in seguito agli eventi meteo eccezionali.

“E’ stata accolta la nostra richiesta del 22 novembre scorso – affermano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessora alla Protezione civile, Paola Gazzolo -. Una notizia importante, frutto del lavoro avviato subito per la conta dei danni e svolto in tempi rapidissimi dai tecnici della Regione e della Protezione civile regionale, in stretto raccordo con i territori, proprio per ottenere al più presto le risorse necessarie. Il quadro completo delle segnalazioni sarà comunque ultimato la prossima settimana per essere rappresentato al Governo e ottenere ulteriori finanziamenti per la messa in sicurezza del territorio”.

Il Consiglio dei ministri, sempre nel provvedimento di ieri, ha anche annunciato lo stanziamento di appositi finanziamenti per i primi rimborsi ai cittadini, alle associazioni e alle attività produttive che hanno subito le conseguenze del maltempo. “Si tratta di un tema fondamentale, considerato con la massima attenzione – concludono Bonaccini e Gazzolo -. E anche la Regione è pronta a fare la propria parte sul fronte degli indennizzi, come già avvenuto in passato, per garantire a tutti il rimborso dei danni subiti”.