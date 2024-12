Maltempo: temporali intensi, domani allerta meteo in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo per precipitazioni sparse, anche con rovesci e temporali intensi che insisteranno su tutta la Campania, a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di domani (dalle 00.00 alle 23.59 di domenica 8 dicembre). Si prevedono anche venti forti sud-occidentali, con locali rinforzi e possibili raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. Si fa presente che la particolare perturbazione in atto potrebbe portare a fenomeni di dissesto idrogeologico: saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori. La protezione civile ricorda ai Sindaci di tutta la Campania di attivare i Centri Operativi Comunali (COC), di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile e di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni degli agenti atmosferici. I fenomeni potranno risultare nevosi soprattutto oltre i 1000 metri e, localmente, anche a quote inferiori. Prestare attenzione agli avvisi diramati dalla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile. Non si escludono proroghe.