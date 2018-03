Maltempo, torna Burian con pioggia a centro nord e caldo al sud

Nei prossimi giorni il tempo non smetterà di stupirci con colpi di scena a ripetizione. Infatti, dalla Russia si stanno muovendo masse d’aria gelide che ben presto invaderanno il continente e anche parte dell’Italia. Il team del sito www.ilmeteo.it ci comunica che nel weekend 17-18 Marzo, la formazione di un ciclone mediterraneo farà peggiorare il tempo al Nord, al Centro e in Campania con precipitazioni anche temporalesche su Toscana, Lazio, Umbria, Sardegna e Campania. Domenica lo spostamento della bassa pressione sul mare Adriatico favorirà l’arrivo di aria fredda da Nordest, il Burian bis, responsabile della diminuzione della quota neve su tutte le regioni. Entro la sera di domenica infatti la neve cadrà fin sopra i 500 metri al Nord, dai 1000 metri al Centro. Di contro al Sud, specie in Sicilia, i venti caldi di Scirocco faranno schizzare le temperature fino a 28 , aprendo un’altra breve parentesi estiva. Il sito www.ilmeteo.it avvisa che gli effetti del Burian si acuiranno con l’inizio della prossima settimana, in primis con un repentino calo termico sia diurno che notturno, poi con il possibile ritorno della neve in pianura tra lunedì 19 e martedì 20 al Nord, poi Mercoledì 21 sulle coste adriatiche e in Emilia Romagna.