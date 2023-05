Maltempo, Valditara “Proporrò un fondo a sostegno delle scuole colpite”

ROMA (ITALPRESS) – “Nel prossimo Consiglio dei Ministri chiederò la costituzione di un fondo specifico destinato a far fronte ai primi interventi a favore delle scuole che si trovano nelle aree colpite dall’alluvione, anche per consentire l’agibilità agli studenti. Come Ministero dell’Istruzione e del Merito prenderemo anche altri provvedimenti, in particolare la proroga di adempimenti che scadono in questi giorni, in modo da garantire un sereno compimento delle attività amministrative”. Così in una nota Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito.

(ITALPRESS).