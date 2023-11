Mama Beauty Club, un evento per svelare il segreto della bellezza

Un grande successo per l’evento inaugurale del nuovo centro di medicina estetica avanzata “Mama Beauty Club“, in Via dell’Epomeo a Napoli.

L’open day di sabato 18 novembre, sin dalla mattina ha visto la partecipazione di oltre 500 persone, ed è stato l’occasione per presentare il segreto di bellezza, che passa per “Morpheus“, un’innovativa tecnologia che permette di ottenere risultati sorprendenti in termini di tonificazione e lifting dei tessuti del viso e del corpo.

Durante la serata, le beauty advisor del centro: Maria Esposito e Cira Medio, insieme con il responsabile sanitario, la dottoressa Roberta Onda, hanno illustrato le caratteristiche e le potenzialità di Morpheus, che combina le tecnologie del laser frazionato con quelle della radiofrequenza.

“Morpheus è un macchinario rivoluzionario – spiegano ai presenti – che permette di intervenire su una vasta gamma di inestetismi, tra cui rughe, macchie cutanee, smagliature, cellulite e adiposità localizzate. I risultati di Morpheus sono visibili già dopo le prime sedute e si mantengono nel tempo“.

Il macchinario, infatti, sfrutta la potenza della radiofrequenza frazionata con aghi rivestiti in oro per stimolare la produzione di collagene e di elastina, che sono le proteine responsabili della tonicità e dell’elasticità della pelle. La radiofrequenza, invece, agisce in profondità, riscaldando i tessuti e stimolando il metabolismo.

Ovviamente il centro coadiuva i servizi ed i trattamenti estetici con la medicina estetica e questo è proprio il valore aggiunto di questa struttura.

A sottolineare il buon lavoro del centro è Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia, che ha partecipato all’evento come ospite d’onore. Durante l’evento c’è stato l’intrattenimento di Radio Club 91 con un DJ-Set di Jessica Ferrara e si è potuto degustare il catering di Delise.

L’open day del Mama Beauty Club, il cui progetto creativo e comunicativo è stato realizzato da M4 Associati in collaborazione con Wellness World e GMC Medical, che si occupano della creazione di Beauty Clinique in tutta Italia è stato un’occasione importante per conoscere una tecnologia innovativa che può offrire grandi benefici per la bellezza e il benessere.