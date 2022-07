Una ragazza di 22 anni è stata denunciata per aver minacciato un’infermiera e danneggiato un termoscanner all’interno del pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. La donna aveva accompagnato la figlia per una visita e avrebbe lamentato tempi di attesa a suo dire troppo lunghi. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato Arenella su disposizione della centrale operativa. La 22enne è stata denunciata per minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento.