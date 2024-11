Mammina – Pizza e cucina genuina, nuova sede romana all’EUR

Mammina – Pizza e cucina genuina, brand di ristorazione di origine napoletana, il 29 ottobre ha inaugurato una nuova sede romana nel quartiere EUR, in Piazzale Luigi Sturzo 28. Questo store rappresenta l’ottavo tassello di una catena in continua espansione, già affermata con gli altri locali sul territorio nazionale, e promette di portare l’autenticità dei sapori italiani in un quartiere simbolo della capitale.

Il Ristorante Mammina rappresenta una celebrazione della tradizione culinaria italiana, offrendo piatti ispirati alle ricette tramandate di generazione in generazione. Il menù, curato con amore e passione, include una vasta selezione di specialità regionali, come i ravioli capresi, gli spaghetti alla Nerano o alla Carbonara, che trasportano i clienti in un viaggio attraverso i sapori autentici della cucina italiana. Non mancano le classiche pizze, rivisitate in chiave moderna, ma sempre con l’attenzione alla lenta lievitazione, per un’esperienza inclusiva che soddisfa tutti i palati.

La storia di Mammina affonda le sue radici nella Napoli del dopoguerra, precisamente in una sartoria di via Partenope 15. Giuseppina e Assuntina, tra un ricamo e un punto a giorno, si scoprivano accomunate da una passione travolgente per la cucina. Giuseppina preparava i mezzani alla genovese, un piatto che cuoceva per ore, impregnando la casa di un profumo avvolgente. Assuntina, invece, era esperta nella frittura di gamberi e calamari, accompagnata dalle sirene delle navi che collegavano Napoli alla Sicilia. Questo amore per l’arte culinaria le portò a trasformare la sartoria in una trattoria e pizzeria, dando vita a Mammina.

“Abbiamo romanzato solo la trasformazione da sartoria a ristorante, ma Giuseppina e Assuntina sono state realmente le storiche “Mammine” della mia famiglia – rispettivamente nonna paterna e materna – dalle quali si sono tramandate le ricette con quegli ingredienti e modalità di preparazione che fanno la differenza, e che ancora oggi ci consentono di deliziare i nostri ospiti facendoli sentire a casa” spiega Antonio Viola, Ceo di Mammina Spa. La missione è chiara: portare in tavola piatti sani e genuini, rispettando la tradizione culinaria campana.

La location di Roma EUR, disposta su due piani e arredata con il contributo tutto made in Italy degli architetti di Antitetico e di Augusto Contract, riflette lo stile familiare e accogliente che caratterizza tutti i ristoranti Mammina, con i suoi interni ispirati alle case italiane degli anni ‘70. L’ambiente è stato pensato per creare un’esperienza gastronomica rilassante, dove gli ospiti possono sentirsi a casa, gustando piatti che evocano la calda atmosfera della cucina casalinga italiana.

Durante l’evento, è stata servita una selezione di finger food dei piatti iconici del ristorante, come i ravioli e le polpette al sugo, e delle pizze più rappresentative come la Margherita e la Bufalotta. E poi musica, bollicine e tanta voglia di far festa.

“Siamo felici di portare Mammina anche nel quartiere EUR, un’area dinamica e in continua crescita, che ben si sposa con la nostra filosofia di cucina genuina e familiare –commenta Viola – ogni piatto del nostro menù è un tributo alla tradizione italiana, preparato con amore e attenzione ai dettagli. Vogliamo che ogni ospite si senta a casa nostra, coccolato dai sapori autentici e dall’atmosfera accogliente”.

Dopo il successo dei primi due ristoranti romani in Piazza Colonna e in Piazza Barberini, l’apertura di questa nuova sede a Roma EUR rappresenta un ulteriore passo avanti nell’espansione del brand nella capitale.

Mammina è aperta tutti i giorni, pronta ad accogliere residenti e turisti, offrendo il meglio della cucina italiana anche con servizio di consegna a domicilio, per chi desidera godere dei sapori autentici direttamente a casa propria.