Mammt, la startup che rivoluziona, a sorpresa, le pause-pranzo. Con l’IA

I piatti “fatti da mamma” sono sempre stati ineguagliabili, fin da quando, da bambini, si tornava a casa da scuola e nel piatto c’erano una pastasciutta o una cotoletta o una sogliola, appena cucinati con amore e cura. Oggi però, per i lavoratori di Torino e Milano e per le loro frugali pause-pranzo, diventate delle sorte di tetris tra continue call, smart working ed altri pressanti impegni, una soluzione in forte espansione è affidarsi a MAMMT, startup food-tech che, grazie ad un complesso algoritmo, riesce a selezionare il piatto più in linea con i gusti e le preferenze inseriti e selezionati dall’utente, per poi consegnarlo nello slot indicato dal consumatore stesso.

Nata proprio a Torino dalla fucina di idee del “venture builder” Djungle Studio, MAMMT, attiva dalla fine del 2021, offre ai propri clienti la possibilità non di scegliere cosa mangiare bensì, dopo aver specificato gli ingredienti e i piatti che non sono a loro graditi, di delegare la scelta del piatto alla app. Si viene a creare, così, un “effetto sorpresa” appassionante che travolge lo user curioso fino all’apertura del box.

Per la preparazione del pasto, la startup, guidata dal CEO ed ingegnere napoletano Stefano Reverberi, si appoggia a ristoranti, gastronomie o laboratori locali, coprendo capillarmente tutte le zone delle due città per far sì che, una volta ordinato improrogabilmente entro le ore 11:30, il cibo arrivi a destinazione caldo e gustoso. Il delivery è competenza di rider professionisti (a partita IVA) con una retribuzione tra le piú competitive sul mercato, supportati da un sistema di assegnazione dei pasti che è in grado di aggregare logisticamente diverse consegne in orari contigui e nella stessa zona, ottimizzando gli spostamenti degli stessi rider in un’ottica di contenimento degli sprechi.

Vincono tutti, quindi: clienti, app, rider e anche i ristoranti che, da un lato, ricevuti gli ordini, sanno che dovranno attrezzarsi per preparare in quel dato giorno quel dato numero di piatti, limitando gli sprechi; dall’altro riescono, anche loro, a trarre benefici economici tangibili dal boom del food delivery che, secondo la 6° edizione della Mappa del cibo a domicilio in Italia di JustEat, già nel 2022 aveva generato un valore di 1,8 miliardi di euro (in crescita del 20% rispetto al 2021).

MAMMT, dunque, seppur operativo ancora solo a Milano e Torino, viaggia su ottimi numeri: sono stati oltre 60mila i pasti consegnati e 40mila i download dell’app con una traction mensile (la metrica che dimostrazione se e quanto il servizio interessi veramente e ci siano persone disposte a pagare per usufruirne), in crescita del 20%. Il prossimo obiettivo di Reverberi e del suo team, che conta 7 persone, è quello di raccogliere un milione di euro per consolidare le città presidiate, potenziare le automazioni e la scalabilità e successivamente espandersi anche nelle altre principali città italiane. Da lì sarà tempo di internazionalizzare MAMMT che, nel frattempo, la sua rivoluzione “gentile” nel mondo del food delivery la ha già inaugurata.