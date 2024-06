Manager in Vaticano, il Papa: Occorre imparare a “riciclare” le persone

Il Papa ha ricevuto in Vaticano un gruppo di amministratori delegati di imprese e banche e ha chiesto loro di non dimenticarsi “dei più poveri e degli scartati”. “L’economia circolare è diventata una parola-chiave, che invita a riutilizzare e riciclare gli scarti. Mentre però ricicliamo le materie e gli scarti dei materiali, non abbiamo ancora imparato – permettetemi l’espressione – a ‘riciclare’ e non scartare le persone, i lavoratori, soprattutto i più fragili, per i quali vige spesso la cultura dello scarto”, ha sottolineato Papa Francesco.

“Siate diffidenti verso una certa ‘meritocrazia’ che viene usata per legittimare l’esclusione dei poveri, giudicati demeritevoli, fino a considerare la povertà stessa come colpa. E non accontentatevi – è l’appello del Papa – di un po’ di filantropia, è troppo poco: la sfida è includere i poveri nelle aziende, farli diventare risorse per un vantaggio comune. È possibile”. Il Papa ha allora concluso: “Sogno un mondo in cui gli scartati possano diventare protagonisti del cambiamento – ma mi pare che questo lo abbia già realizzato un certo Gesù, non vi pare?”.

Il Papa ha chiesto ai manager di avere attenzione per i giovani. Sono loro “tra i poveri del nostro tempo: poveri di risorse, di opportunità e di futuro. E questo, paradossalmente, sia dove sono tantissimi, ma mancano i mezzi, sia dove sono sempre più pochi – come ad esempio in Italia, perché non c’è nascita qui – e i mezzi ci sarebbero”, ha fatto notare Papa Francesco. “Non si apprende nessun lavoro – ha proseguito il Pontefice – senza l”ospitalità aziendale’, che significa accogliere generosamente i giovani anche quando non hanno l’esperienza e le competenze richieste, perché ogni lavoro si impara solo lavorando. Vi incoraggio a essere generosi, ad accogliere i giovani nelle vostre imprese, dando loro un anticipo di futuro per non far perdere la speranza a un’intera generazione”. Papa Francesco ha dunque chiesto agli ad di “fare scelte coraggiose, a vantaggio dell’ambiente, dei poveri e dei giovani. Sarà l’investimento, anche economico, più fruttuoso”, ha concluso.