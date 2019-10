Manager, Leadership and Digital Innovation: formazione 4.0 all’Università di Salerno

“Il Master di II livello in ‘Leadership, Change Management and Digital Innovation’ è un progetto innovativo nel campo della formazione, nato dalla collaborazione tra il Centro di Alti Studi della Difesa e l’Università degli Studi di Salerno”. Lo scrive su facebook il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, evidenziando che l’iniziativa “consentirà agli iscritti di migliorare le proprie conoscenze e dare un’accelerata alle capacità manageriali. Infatti – aggiunge Tofalo – questa sinergia si fonda su un’elevata quantità di contenuti e metodologie di insegnamento”, “sono felice che finalmente il Ministero della Difesa abbia deciso di aprirsi all’esterno per diluire le grandi competenze che possiedono i nostri dirigenti”. Per Tofalo si tratta “di un potente strumento strutturato da Università e Difesa”, reso possibile grazie ad una partnership tra il Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems, il Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Diritto, Economia e Management della Pubblica Amministrazione di Salerno ed il Centro Alti Studi della Difesa. Sarà possibile iscriversi fino alle ore 12 dell’8 ottobre attraverso il link http://www.daosan.it/master-di-ii-livello-leadership-change-management-and-digital-innovation.