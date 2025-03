Manager per la gestione dei processi di governance aziendale, via al Master: ecco il bando

L’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, il Consorzio Promos Ricerche e la Scuola di Governo del Territorio, in collaborazione con Rina Services Spa, propongono la terza edizione del Master di II livello in “Corporate Governance, Assetti Organizzativi e Compliance nelle Imprese Pubbliche e Private. Modelli 231, organismi di vigilanza, anticorruzione”.

Il master si propone di formare professionisti, consulenti, manager e dipendenti di azienda in grado di gestire processi di governance aziendale e di audit per l’anticorruzione e la compliance del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; secondo quanto previsto dalla 231/01; membri degli organismi di vigilanza (ODV); consulenti e management per audit dei sistemi di gestione; responsabili della prevenzione della corruzione operanti in amministrazioni pubbliche, enti privati in controllo pubblico e società partecipate; auditor di terza parte per conto di Organismi di Certificazione.

Requisiti d’accesso

Al Master è possibile accedere con:

– diploma di laurea specialistica/magistrale (D.M. 509/99; 270/04);

– diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale).

Possono altresì iscriversi coloro che sono in possesso di una laurea di base triennale; in questo caso verrà conferito il titolo di master di I livello (60 CFU), mediante la predisposizione di un piano di studi personalizzato.

Termine per le iscrizioni e costi

Il termine per le iscrizioni al master è il 9 aprile 2025.

Il costo di iscrizione è pari ad € 2.200,00 oltre tassa per il diritto allo studio. Tuttavia, sono previste quote speciali ridotte per dipendenti pubblici, professionisti e imprese che collaborano con RINA Services SPA, oltre che per studenti ed ex allievi dell”Università Suor Orsola Benincasa e del Consorzio Promos Ricerche (art. 10 del bando).

Modalità di svolgimento

Il Master ha la durata complessiva di 1.500 ore/60 CFU (comprensive di lezioni teoriche, laboratori, formazione a distanza, stage/tirocinio, studio individuale, test intermedi on line, prova conclusiva). Il percorso formativo, salvo variazioni per esigenze organizzative, si articolerà in due lezioni settimanali on line, in modalità sincrona, da aprile 2025 ad ottobre 2025. Le lezioni si terranno, di norma, in orario pomeridiano, con inizio alle ore 14:30 il giovedì e il venerdì. Il calendario didattico sarà pubblicato sul sito del Consorzio Promos Ricerche.

Attestati rilasciati

Al termine del percorso formativo, i partecipanti riceveranno:

Il titolo di Master di II livello in Corporate Governance, Assetti Organizzativi e Compliance nelle Imprese Pubbliche e Private (o di I livello per i laureati triennali).

Riceveranno inoltre le seguenti certificazioni AICQ-SICEV:

Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione: la Metodologia di Audit (in conformità alle norme ISO 19011:2018 e ISO/IEC 17021-1:2015), Corso qualificato con il numero 280 del Registro Corsi di AICQ SICEV;

Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione Anticorruzione (in conformità alla norma ISO 37001:2016), Corso qualificato con il numero 180 del Registro Corsi di AICQ SICEV.

Questi attestati permettono l’iscrizione all’Albo degli Auditor/Lead Auditor SG Anticorruzione, aumentando le opportunità professionali.

Stage

Le attività di stage potranno essere svolte presso strutture segnalate dagli stessi allievi del Master, previa valutazione ed approvazione da parte del Comitato Scientifico del Master.

Il Consorzio Promos Ricerche potrà eventualmente organizzare attività sostitutive dello stage. E’ prevista anche l’esenzione dallo stage per coloro che, in possesso di esperienze lavorative o altri titoli formativi, ne facessero richiesta.

Scarica il bando