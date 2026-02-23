Manageritalia Campania, consegnate 74 borse di studio a supporto dei giovani talenti

Una mattinata intensa, carica di emozione e di speranza nel futuro, ha celebrato il 21 febbraio scorso il merito, l’impegno e il talento delle giovani generazioni campane. Grande partecipazione di studenti, famiglie e istituzioni alla cerimonia di consegna di 74 borse di studio promosse da Manageritalia Campania attraverso il Fondo di previdenza integrativa Mario Negri, dedicate agli studenti di Napoli e della Campania, dalle scuole medie sino all’università.

Nella suggestiva cornice della Fondazione Famiglia di Maria, in via Salvatore Aprea, 52, a Napoli, cui Manageritalia Campania ha donato recentemente risorse per importanti interventi di messa in sicurezza della struttura, sono stati consegnati i prestigiosi riconoscimenti a ragazze e ragazzi che si sono distinti per risultati scolastici eccellenti, determinazione e passione nello studio, testimonianza concreta di come il merito rappresenti un valore fondamentale su cui costruire il futuro del Paese.

A premiare i giovani protagonisti della giornata sono stati il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e Ciro Turiello, Presidente di Manageritalia Campania, che hanno sottolineato l’importanza di investire nei talenti, sostenendo percorsi di crescita fondati su conoscenza, responsabilità e visione.

“Ringrazio Manageritalia Campania per questa importante iniziativa, che cerca di trasferire nelle nuove generazioni quella cultura dell’impegno e del lavoro essenziale nel management di oggi e di domani – ha dichiarato il Sindaco Manfredi – Oggi è un giorno molto bello, in cui vengono premiati tanti ragazzi che col loro impegno scolastico stanno raggiungendo risultati pregevoli. Ciò avviene a San Giovanni, che è tornato a essere un grande quartiere dei giovani, dello studio, dell’università. È, quindi, anche un messaggio molto forte di speranza e di futuro della città, che deve ripartire proprio dai suoi ragazzi, dal merito e dall’impegno scolastico. Purtroppo i giovani incontrano spesso difficoltà nel vedere riconosciuto il proprio valore”.

“Quando il merito non viene premiato – ha aggiunto – si crea una frattura profonda tra le aspettative dei giovani e la realtà, alimentando sfiducia nelle istituzioni e, nei casi peggiori, la fuga di cervelli. Con tante iniziative, tra cui il nostro piano straordinario da 10 milioni di euro, ci sforziamo nel sostenere la crescita economica, favorire la creazione di lavoro e reti sociali. É necessario creare contesti in cui i giovani possano dimostrare ciò che sanno fare, assumersi responsabilità e partecipare ai processi decisionali. Oggi abbiamo bisogno di capacità di gestione sempre più avanzate, e a ciò si deve accompagnare un impegno etico e sociale”.

Notevole, ha sottolineato Manfredi, “il lavoro che si sta facendo con le associazioni di categoria quali Manageritalia Campania, per rafforzare la qualità, la competenza, ma anche l’etica e l’impegno sociale dei dirigenti. Credo sia la strada giusta per dare le risposte alla complessità del momento”.

“Queste 74 borse di studio rappresentano molto più di un riconoscimento economico: sono un segnale di fiducia verso i giovani della nostra regione. Ricordo che oltre una decina di anni fa, quando abbiamo iniziato, erano circa una ventina. Abbiamo, quindi, aumentato di tanto la presenza su queste tematiche, che deve essere sempre di più e ovunque – ha dichiarato il Presidente Turiello – Premiamo ragazze e ragazzi che con impegno, sacrificio e passione hanno dimostrato che il talento, se coltivato con responsabilità e determinazione, può diventare una leva straordinaria di crescita personale e collettiva. Oggi siamo in questo splendido istituto, in cui si dà supporto didattico ai ragazzi in fase di doposcuola. Portiamo qui i nostri figli per far capire loro che i punti di partenza devono essere gli stessi. Infatti, come Manageritalia Campania crediamo fortemente nel valore del merito e nel dovere di accompagnare le nuove generazioni nel loro percorso di formazione, affinché possano diventare protagoniste consapevoli del futuro del territorio e del Paese”.

“Ringrazio Manageritalia Campania per aver scelto la nostra sede: ciò significa che dalla periferia ci sono i talenti di questa città, che si incrociano con altri talenti – ha detto Anna Riccardi, presidente della Fondazione Famiglia di Maria – Crediamo fortemente in due valori: quello della squadra e della comunità. Quale migliore occasione questa mattina, poter ospitare tutti i ragazzi: un’esperienza che ha donato a questa fondazione una grande connessione sentimentale”.

Alla cerimonia è seguito un momento di grande ispirazione: l’incontro con Riccardo Pittis, autentica icona del basket italiano, che ha coinvolto studenti e famiglie con il suo racconto dal titolo “Credere è il primo passo per vincere”. Partendo dalla propria storia personale e dal suo ultimo libro “Lasciatemi perdere”, Pittis ha condiviso un messaggio potente e attuale: la motivazione e l’entusiasmo sono i veri motori del successo, dentro e fuori dal campo. Attraverso aneddoti e riflessioni sui grandi maestri incontrati nella sua carriera, Pittis ha offerto esempi concreti di leadership, soffermandosi sull’importanza del mindset, del valore della persona e della forza del lavoro di squadra. Un focus particolare è stato dedicato alle caratteristiche dei team vincenti, alla capacità di riconoscere gli errori e al coraggio di cambiare, elementi indispensabili per affrontare le sfide e i cambiamenti del presente.

Una giornata che ha saputo unire celebrazione, ispirazione e visione, confermando l’impegno del Fondo Mario Negri e di Manageritalia Campania nel sostenere il talento e nel promuovere una cultura del merito come leva di sviluppo sociale e umano per il territorio campano.