Manageritalia, Carella: “Tanti dirigenti lavorano tra mille difficoltà, non li lasceremo soli”

Milano, 13 nov. (Labitalia) – E’ l’intervento di Guido Carella, presidente uscente, ad aprire la 95ma Assemblea nazionale di Manageritalia che, oggi, collegando gli oltre 250 delegati in streaming eleggerà i nuovi vertici. Carella cita l’Enciclica ‘Fratelli tutti’ di Papa Francesco per esaltare il lavoro come “dimensione irrinunciabile della vita sociale e mezzo per la crescita personale”. “Serve quindi sviluppare una crescita e un lavoro di qualità e in questo i manager hanno ruolo e responsabilità”.