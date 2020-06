Manageritalia Fvg: “Politica risolva situazione Porto Trieste”

Trieste, 12 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “A Trieste stiamo vivendo un momento surreale nel bel mezzo di una crisi epocale. Non è pensabile che un bravo manager come il dottor Zeno D’Agostino, che tutti riconoscono abbia rilanciato il porto e creato sviluppo e occupazione, venga destituito per una circostanza kafkiana. Si tratta in altre parole dell’applicazione da parte dell’Anac, a seguito di un esposto, di una normativa di cui la stessa Anac dice di aver più volte segnalato la criticità a governo e Parlamento, che non sono intervenuti”. Così Sandro Caporale, presidente di Manageritalia Friuli Venezia Giulia, inquadra il difficile momento che la città sta vivendo.