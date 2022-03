Manchester City-Sporting Lisbona senza reti, Citizens ai quarti

MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Finisce senza reti e con poche emozioni il match di ritorno tra Manchester City e Sporting Lisbona, con gli inglesi che avevano già in messo abbondantemente in ghiaccio la qualificazione dopo il 5-0 esterno firmato all’andata. I padroni di casa gestiscono senza alcun problema fin dalle prime battute e senza cercare con insistenza il vantaggio. La prima occasione arriva al 23′ quando Foden calcia dalla distanza ma Adan mette in angolo con i pugni. La chance più ghiotta del primo tempo giunge al 38′ quando Foden manda in porta Sterling, il quale tenta uno scavetto sul portiere in uscita che però blocca il pallone in due tempi. Termina senza reti un primo tempo che ha avuto ben poco da dire. In avvio di ripresa, Gabriel Jesus va subito in gol con il mancino ma l’arbitro annulla per fuorigioco su segnalazione del Var. Alla mezz’ora i portoghesi creano un’ottima occasione con Paulinho, che lanciato davanti alla porta si fa però ipnotizzare in uscita da un attento Carson, entrato pochi minuti prima al posto del titolare Ederson. In una sfida che offre pochi spunti, Guardiola concede la passerella anche a diversi giovani del vivaio. In pieno recupero, Stones sfiora il vantaggio di testa dopo un corner ben calciato dalla sinistra da Gùndogan. Subito dopo è Sterling ad andare vicino alla marcatura con un tiro ravvicinato che termina sull’esterno della rete. Il punteggio non cambierà più e il City può così festeggiare l’accesso ai quarti di finale, in attesa dei sorteggi del 18 marzo.

