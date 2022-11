Manchester United, proprietari valutano la vendita del club

(Adnkronos) – I proprietari statunitensi del Manchester United hanno reso noto che prenderanno in considerazione la vendita del club. La famiglia Glazer proprietaria del club di Premier League inglese dal 2005 sta esplorando finanziamenti esterni per migliorare la crescita, una mossa che potrebbe aprire la strada a una potenziale acquisizione. “Come parte di questo processo, il Consiglio prenderà in considerazione tutte le alternative strategiche, inclusi nuovi investimenti nel club, una vendita o altre transazioni che coinvolgono la società”, si legge in una nota. Lo United oggi ha anche annunciato la rescissione del contratto con Cristiano Ronaldo.

I Glazers hanno acquistato lo United nel 2005 con un leveraged buyout da 790 milioni di sterline, ed erano stati impopolari tra i fan anche prima delle mosse dell’anno scorso per unirsi alla Super League europea. I proprietari dei rivali storici del Liverpool Fenway Sports Group, anch’essi con sede negli Stati Uniti, stanno attualmente esplorando opzioni simili per la vendita totale o parziale di un club acquistato nel 2010 per 300 milioni di sterline, ma che ora vale almeno 10 volte tanto.