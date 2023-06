“Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, non ha ricevuto chiamate da Aurelio De Laurentiis o suoi emissari per andare a occupare la panchina del Napoli”. Fonti della Federcalcio, al telefono con l’Ansa tengono a smentire l’annuncio dato oggi in prima pagina dal Corriere dello Sport, precisando di aver “sentito in proposito il commissario tecnico, che ha un contratto in azzurro fino al 2026”.