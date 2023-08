Mancini in Arabia, Paglia: Andrebbe tolta la cittadinanza

“Da ieri l’Arabia Saudita fa notizia per due ragioni. La prima è la condanna a morte di Mohammed Al-Ghamdi, colpevole di aver pubblicato post contro il governo del regime. La seconda è l’ingaggio per 25 milioni all’anno di Roberto Mancini, che per questa bella cifra ha abbandonata la Nazionale del suo Paese per mettere la propria faccia al servizio di un regime dispotico. A espatriati come questo andrebbe tolta la cittadinanza”. Lo scrive su Facebook l’esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra, Giovanni Paglia