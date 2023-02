Maneskin, adrenalina e coinvolgimento del pubblico per la data zero di Pesaro

Adrenalina pura, grande carica musicale e coinvolgimento totale del pubblico per la data zero dei Maneskin il 23 febbraio sera alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, città dove la carriera della band romana partì con le audizioni per X Factor. Quasi diecimila spettatori di ogni età – arrivati da tutt’Italia ma anche da Croazia, Spagna, Belgio, Germania e Austria – per il debutto italiano di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, reduci dal ‘Loud kids tour’ negli Stati Uniti riproposto ora con l’aggiunta dei pezzi del nuovo album ‘Rush’. Due ore di musica ad alto livello, dalle coinvolgenti note di ‘Mamma mia’, ‘Beggin’, ‘Gossip’, ‘Coraline’, ‘Zitti e buoni’ (pezzo che due anni fa ha vinto il festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest) a ‘I wanna be your slave’, che nel 2021 ha ricevuto una nuova vita nella versione con Iggy Pop e che ha chiuso il concerto con un trascinante bis dopo l’intensa ‘The loneliest’. Il tour europeo era già stato programmato per gennaio dello scorso anno, ma le limitazioni legate alla pandemia da Covid ne avevano imposto lo slittamento, poi reiterato a causa del conflitto Russia-Ucraina. Ora il via libera per un cartellone di appuntamenti ‘sold out’. Al palasport marchigiano tutto ha funzionato alla perfezione, dalle coinvolgenti luci al sound graffiante e pulito, in uno stretto rapporto con il pubblico sfociato – poco prima dei bis – nell’invito rivolto da Damiano perchè i fan salissero sul palco. C’è stato spazio anche per un piccolo momento acustico, sulle note di un paio di brani tra cui ‘Malena torna a casa’. A Pesaro, alla vigilia del concerto e ieri a pranzo, i Maneskin non si sono sottratti ai selfie con i loro fan: Victoria e Thomas, martedì sera, hanno cenato fra gli altri commensali in una nota osteria del centro storico. Ora li attende una lunga serie di date, da Torino, sabato 25, ad un pacchetto di concerti in Olanda, Belgio, Germania e Francia, per poi tornare in Italia con un’accoppiata di appuntamenti il 16 e 17 marzo a Bologna, quindi Firenze, Roma, Napoli, Bari, Assago e nuovamente in Europa, per approdare trionfalmente a luglio negli stadi di Trieste, Roma e Milano.