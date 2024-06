“Ringrazio Decaro e tutta Anci per avermi designato nella Conferenza Stato-citta’. Una funzione di grande responsabilita’ per me ed un riconoscimento per Napoli”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi dopo la designazione ratificata in occasione della riunione della Conferenza Stato-città, convocata da remoto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.