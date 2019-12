Manfredi ministro: Sorpreso dalla nomina. Università, servono più fondi

Gli applausi dei colleghi, l’abbraccio con il predecessore Stefania Giannini: l’annuncio dell’incarico di ministro dell’Università e Ricerca arriva per Gaetano Manfredi mentre sta partecipando a un convegno, nell’aula magna dell’ateneo Federico II di cui è rettore, per la firma di un’intesa con l’università Vanvitelli tra le due cattedre Unesco della Campania. «Sono rimasto molto sorpreso quando il presidente Conte mi ha chiamato per informarmi, ma sono felice – dice – che l’annuncio avvenga oggi mentre sono tra persone che stimo, in quella che considero casa mia». «Con Stefania – ricorda, rivolgendosi alla Giannini – ho condiviso un lavoro molto positivo, come presidente della Conferenza dei rettori, quando lei era ministro. Affronterò questo nuovo impegno con grande responsabilità per rappresentare i bisogni del mondo dell’università e della ricerca, per ottenere risultati concreti nell’interesse degli studenti, dei ricercatori e di tutti i cittadini, rendendo sempre più questi settori fattore di sviluppo e di crescita per tutto il Paese. Dall’università ho ricevuto molto più di quanto le abbia dato, ora è il momento di restituire».



L’intervista al TG3

Un «grande investimento sui giovani», affinché «le migliori energie italiane e anche estere trovino casa nei nostri atenei e nei nostri enti di ricerca». È uno degli obiettivi del nuovo ministro per l’Università e la Ricerca, che sulla questione delle risorse avverte, ai microfoni della Tgr Campania: «Servono più fondi, conosciamo bene la situazione difficile della finanza pubblica ma università e ricerca non possono essere la Cenerentola del Paese». Come rettore della Federico II Manfredi ha tenuto a battesimo a Napoli la nascita della Apple Academy. «L’università – ricorda – è oggi un driver di primaria importanza per attrarre investimenti e creare occasioni di lavoro qualificate».