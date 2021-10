Manfredi nuovo sindaco di Napoli: Qui la vittoria più larga in Italia. Diventeremo una città europea

“Grazie a Napoli e ai napoletani. Il successo che abbiamo avuto oggi, il voto che ha premiato la mia candidatura, la coalizione e i tanti candidati nelle nostre liste, è un risultato straordinario”. Lo ha detto Gaetano Manfredi, nuovo sindaco di Napoli, nel discorso al suo comitato elettorale. “Napoli ha avuto il risultato più alto d’Italia – ha aggiunto – e questo rappresenta per noi una grandissima responsabilità però anche una grande gioia. Significa che l’impegno che abbiamo messo in campo, la forza del nostro programma, l’idea che abbiamo voluto dare della città, seria che pensa alle cose concrete, che ha un progetto di futuro, è stato capito dai cittadini e questo rappresenta una grandissima gioia per me”.

Patto con la Regione per rilanciare la metropoli

“Saremo all’altezza della sfida, riusciremo a dimostrare di essere all’altezza delle migliori città europee”, ha detto il nuovo sindaco. “Lo faremo insieme alla Regione Campania, con un rapporto istituzionale franco e continuo, e di questo ringrazio il presidente De Luca con il quale abbiamo lavorato benissimo fino ad oggi e sempre più in futuro. Lo faremo insieme al Parlamento, che dovrà sentirsi responsabilità delle necessità di Napoli e del Mezzogiorno, e ringrazio il presidente Fico che è qui. Poi lo faremo insieme al Governo perché è la sfida di tutti, la sfida di Napoli e dell’Italia, e ringrazio il ministro Di Maio e il vicesegretario Provenzano”, ha aggiunto Manfredi citando i leader presenti alla sua conferenza stampa.