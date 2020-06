Manga Award in Giappone, Ambasciate in campo per informazioni sulla partecipazione

Sono state modificate le modalità di presentazione delle domande per la XIV edizione del Japan International MANGA Award, ed è ora possibile inviare le opere dei vari fumetti in formato digitale.

I partecipanti che intendono inviare la propria opera in formato digitale (pdf) sono pregati di leggere con attenzione le nuove modalità di presentazione della domanda all’indirizzo https://www. mangaaward.mofa.go.jp/index_e. html e di attenersi alla procedura seguente:

1. Comunicare all’Ambasciata del Giappone in Italia, tramite e-mail (culturale_r1@ro.mofa.go.jp), la propria intenzione di inviare l’opera in formato digitale e la dimensione del file. L’oggetto della e-mail dovrà essere “Japan International MANGA Award (Cognome e Nome del partecipante)”. Nel testo del messaggio dovrà essere indicato chiaramente l’indirizzo e-mail abitualmente usato per le comunicazioni.

2. L’Ambasciata invierà in risposta una e-mail con le informazioni necessarie per l’utilizzo del servizio di cloud storage da usare per l’upload dell’opera e del modulo di iscrizione (Entry Form).

3. Effettuare l’upload dell’opera e del modulo di iscrizione (Entry Form), utilizzando il servizio di cloud storage di cui sopra, entro la scadenza (venerdì 19 giugno). Compilare i campi richiesti del modulo di iscrizione, e scansionarlo dopo averlo firmato.

4. L’Ambasciata invierà una e-mail di avvenuta ricezione della documentazione.