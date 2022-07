Mani bloccate sotto la pressa e dita schiacciate, grave a Milano operaio 18 enne

Un giovanissimo operaio, un 18enne, e’ rimasto gravemente ferito a Novate, nel Milanese, nel corso di un incidente sul lavoro che si e’ verificato poco prima delle 14. Il ferito, soccorso dal 118, non si trova in pericolo di vita ma ha riportato serie lesioni e fratture multiple alle mani. E’ accaduto a Novate Milanese (Milano) in un’azienda in via Fratelli Beltrami, dove si trova un centro di riciclaggio. Sul posto e’ intervenuto il 118 con automedica e ambulanza. L’operaio, nel corso delle lavorazioni e’ rimasto con entrambe le mani sotto una pressa, procurandosi gravi lesioni, tra cui il distacco di uno o forse piu’ dita, e fratture multiple a carpo e metacarpo. E’ stato trasportato in codice rosso alla Clinica Multimedica di Sesto S.Giovanni (Milano), che ha un reparto specializzato nella chirurgia della mano.