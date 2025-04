Mani che creano, cuori che pulsano: l’anima del saper fare italiano. Quando la Visione di Leonardo si fa Materia

Oggi, martedì dì 15 aprile, si celebra la Giornata del Made in Italy

Il 15 aprile non è una data come le altre nel nostro calendario. In questo giorno, nel lontano 1942, nasceva Leonardo da Vinci, una mente universale la cui luce continua a irradiare il nostro modo di concepire la creazione e l’innovazione. E come potremmo, nella nostra rubrica “Mente, Cuore e Macchina”, non celebrare il Made in Italy? Un’espressione autentica di quell’eredità geniale, un connubio inimitabile di intelletto, passione e abilità tecnica.

Ma cosa è, in fondo, il Made in Italy? Non è forse la sintesi perfetta di una mente brillante, capace di ideare e progettare con estro e funzionalità? È il cuore degli artigiani e degli imprenditori italiani, quella dedizione quasi viscerale che si traduce in prodotti carichi di anima e di cura. È anche la “macchina”, tanto amata da Leonardo, l’evoluzione di quelle intuizioni pionieristiche che, dalle prime macchine tessili ai moderni sistemi di produzione, ci hanno reso una potenza industriale. Basti pensare all’ornitottero, alle pompe idrauliche, ai telai meccanici: visioni che hanno gettato le basi per il nostro progresso.

Cosa si cela realmente dietro quel sussurro riverente, quel marchio globale di desiderio che è il “Made in Italy”? È l’espressione di una genialità concreta e diffusa, pulsante nel cuore di un tessuto imprenditoriale composto in larghissima parte da piccole e medie imprese. Immaginate un alveare operoso, dove l’ingegno si traduce in realtà tangibili grazie alla maestria di mani esperte, in quel prezioso “saper fare italiano”: un’abilità unica che intreccia la ricchezza di una tradizione artigianale secolare con l’ardire di una costante ricerca di innovazione, valorizzando le competenze uniche dei nostri artigiani e la visione lungimirante di imprenditori capaci di sognare e realizzare.

Il recente Salone del Mobile e la vibrante energia del Fuori Salone ne sono una testimonianza eloquente. Brand italiani e internazionali si mettono in gioco, in una vera e propria competizione di creatività, con installazioni che sorprendono e affascinano. Chi ha avuto modo di perdersi nelle scenografie immersive di Brera o nelle sperimentazioni audaci di Tortona, ha potuto toccare con mano un’energia creativa difficilmente omologabile. In questo contesto effervescente, emerge una leadership peculiare, non verticistica ma corale: una condivisione di intenti e di passione per l’eccellenza che anima l’intero sistema Made in Italy.

Potranno i dazi, eco di dibattiti globali, davvero “uccidere” l’anima del Made in Italy? Forse risuona ancora nelle nostre menti, con un sorriso amaro, quella celebre scena di Troisi e Benigni: “Dove andate?… Un fiorino… due fiorini…” quasi a voler quantificare l’inestimabile valore che si vorrebbe annientare. Possiamo davvero pensare che dei “fiorini” moderni, delle barriere economiche, possano soffocare la creatività, la passione e l’ingegno che da sempre animano il nostro modo di produrre? Credo fermamente di no. Perché nel DNA del Made in Italy sono inscritti valori che trascendono le mere decisioni politiche: il coraggio di esplorare nuove frontiere commerciali, l’ingegno di trovare soluzioni innovative anche nelle trattative più complesse. Cosa rende il Made in Italy un’eccellenza indiscussa? È un connubio inimitabile di creatività, quella scintilla che trasforma la funzionalità in bellezza; di innovazione, la spinta costante verso materiali all’avanguardia e processi sostenibili; e di una tradizione secolare di saper fare, un patrimonio di maestria artigianale che infonde in ogni prodotto un’anima e una cura meticolosa. Questa leadership condivisa si manifesta nella capacità di fare sistema, pur mantenendo la propria individualità, nel sostegno reciproco tra le diverse realtà produttive.

Se giriamo le spalle al secolo passato, al Novecento vibrante di ingegni italiani, subito risuonano echi di eccellenza che hanno conquistato il mondo. Basti pensare a Enzo Ferrari (meccanica), Adriano Olivetti (informatica pionieristica), Enrico Fermi (fisica) e molti altri. E poi la moda! Negli anni ’80 e ’90, Versace, Armani, Krizia, Ferré e Biagiotti hanno esportato un’estetica inconfondibile, un “sound” di eleganza e creatività divenuto simbolo globale di identità e aspirazione. Il loro genio, al pari dei pionieri in altri settori, ha definito un’epoca, con una leadership fatta di visione, cura del dettaglio e profonda comprensione del desiderio umano, tratto distintivo del nostro modo di creare.

Tutto questo affonda le sue radici in quella scintilla di genio che illuminò il mondo il 15 aprile 1942 con la nascita di Leonardo. Da quella fertile eredità di ingegno, passione e bellezza, il Made in Italy continua a trarre la sua forza, esprimendosi in una parola che ne racchiude l’essenza più profonda: autenticità.