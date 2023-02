Manifattura ed economia circolare: call da 300mila euro con il programma X2.0

Il programma X2.0 – Driving Deep Tech Growth ha lanciato la prima call per favorire il lancio, lo sviluppo, la crescita e il ridimensionamento di nuovi prodotti, servizi, processi e soluzioni integrate nei settori manifatturiero e dell’economia circolare, con particolare interesse sull’approccio circolare alla produzione. La call selezionerà 10 startup e PMI deep-tech per partecipare al growth program, i cui obiettivi principali sono: migliorare le competenze e potenziare le startup deeptech; collegare e alimentare gli ecosistemi deeptech dell’UE; rafforzare l’offerta del Consiglio europeo per l’innovazione.

Il programma è dedicato a startup, scaleup e PMI, che operano nel settore del deeptech (innovazioni con significativi progressi scientifici o innovazioni high-tech provenienti dalle tecnologie dell’Agenda Digitale, ovvero AI, Advanced Computing, Cybersecurity, Next-gen Internet, Blockchain, IoT, Greentech e tecnologie fintech).

Per questa call, X2.0 distribuirà 300.000 euro tramite voucher per l’innovazione a startup, PMI e scaleup con l’obiettivo di sviluppare: una crescita basata sulle esigenze e servizi di scalabilità per un massimo di 20.000 euro; accesso a eventi, mostre e fiere su larga scala per startup e investitori per un importo di 5.000 euro; tutoraggio 1 a 1 con esperti del settore dei bisogni con un minimo di 5.000 euro. Per partecipare c’è tempo fino al 16 marzo 2023.