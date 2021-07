Manifestazione no Green pass a Pescara, scattano denunce e sanzioni

(Adnkronos) – Erano circa un migliaio, secondo la Questura, i partecipanti alla manifestazione “No green pass” che si è svolta ieri pomeriggio a Pescara. In parte erano aderenti – secondo la Polizia che sta effettuando indagini – ai movimenti “No vax” , “Governo del popolo” e “Io apro”. Sono tutti confluiti in piazza della Rinascita, meglio nota come Piazza Salotto, aderendo ad un’iniziativa nazionale lanciata sui social nei giorni scorsi per protestare contro la certificazione verde. “La manifestazione, – dice la Questura in una nota – non preavvisata, evolveva in un corteo non autorizzato”.