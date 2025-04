“Manifesti per un cinema libero”: al Modernissimo la potenza de “L’ora dei forni”

E’ programmata per martedì 8 aprile 2025 alle ore 21.15, al Multicinema Modernissimo di Napoli, la proiezione de L’ora dei forni – 2. Atto a favore della liberazione 3. Violenza e liberazione (Argentina, 1968) seconda e terza parte dell’opera di Octavio Getino e Fernando E. Solanas, nell’ambito della rassegna cinematografica Manifesti per un cinema libero – I dannati della terra.

A introdurre in sala la proiezione saranno l’antropologa visuale Marina Brancato e il critico e curatore indipendente Salvatore Iervolino.

Manifesti per un cinema libero – I dannati della terra è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli, organizzata da Italian International Cinema in collaborazione con la Cineteca di Bologna e la Scuola di cinema dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, con la partecipazione di Università degli Studi di Napoli L’Orientale.

Curata da Armando Andria e Gina Annunziata, l’iniziativa, in programma fino al 7 maggio, propone una selezione di capolavori del Terzo Cinema, da Africa, America Latina e Medio Oriente, realizzati negli anni Sessanta e Settanta, e presentati per la prima volta a Napoli in versione restaurata.

Provenienti da aree del pianeta caratterizzate da sottosviluppo economico, sfruttamento e repressione, il comune denominatore dei film proposti è l’emersione inarrestabile del potenziale militante del cinema e dei processi di decolonizzazione in atto: così nella coscienza politica come nel gesto artistico.

La seconda e la terza parte de L’ora dei forni, cioè Atto a favore della liberazione, a sua volta suddiviso nelle due grandi sezioni Cronaca del peronismo (1945-1955) e Cronaca della resistenza (1955-1966), e Violenza e liberazione, fungono da “strumenti di riflessione”.

Nella seconda parte vengono descritti gli anni del peronismo al potere, compresa un’intervista allo stesso Perón in esilio, e quelli del peronismo colpito dalla proscrizione.

La terza parte è uno studio, basato su citazioni, dichiarazioni e interviste, sulle forme di violenza in Argentina e negli altri paesi “non liberati”.

Restaurato nel 2018 da INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) presso il laboratorio Gotika di Buenos Aires, con la supervisione di Fernando E. Solanas.

Info, progetto e programma su www.manifestiperuncinemalibero.it. Tutti i film sono in versione originale con sottotitoli in italiano.