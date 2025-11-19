Manifesto Anbc-Fipe, a Napoli la quinta tappa: il settore del banqueting punta su responsabilità e legalità

La Stazione Marittima di Napoli ha accolto la quinta tappa del roadshow nazionale dedicato al Manifesto Anbc-Fipe “La Responsabilità delle Scelte”, promosso dall’Associazione Nazionale Banqueting e Catering insieme a Fipe-Confcommercio. Un appuntamento che ha messo al centro il ruolo della responsabilità, della legalità e dell’etica d’impresa come elementi fondanti dell’identità del settore. Tra i presenti Paolo Capurro, presidente Anbc-Fipe; Massimo Di Porzio, presidente Fipe-Confcommercio Regione Campania; Vincenzo Borrelli, socio Anbc-Fipe Campania; in collegamento Gabriella Gentile, presidente Federcongressi&eventi.

Responsabilità e legalità nel cuore del settore

Il Manifesto è un documento strategico nato per diffondere una cultura condivisa della responsabilità nella filiera del banqueting e del catering. Linee guida chiare: selezione accurata dei fornitori, rispetto delle normative, lotta all’abusivismo. L’obiettivo è innalzare standard di qualità, sicurezza e trasparenza, valorizzando allo stesso tempo la ricchezza gastronomica e culturale italiana.

Il roadshow, partito da Genova e già approdato a Milano e Venezia, continua a coinvolgere istituzioni, imprese, professionisti e scuole di settore in un confronto che mira a consolidare una filiera etica e consapevole.

Un settore in crescita

Nel corso dell’incontro napoletano, operatori e rappresentanti istituzionali hanno ragionato sulle sfide e sulle prospettive di un comparto che impiega oltre 100.000 addetti e genera più di 2,2 miliardi di euro di fatturato.

Paolo Capurro, presidente Anbc-Fipe, ha rimarcato il valore della tappa partenopea: “Con la tappa di Napoli proseguiamo un percorso di sensibilizzazione che vuole mettere al centro la responsabilità delle scelte come valore fondante del nostro lavoro. Il settore del banqueting e del catering rappresenta oggi una realtà economica di rilievo, con oltre 2,2 miliardi di euro di fatturato, più di 14.000 professionisti impiegati stabilmente e oltre 100.000 addetti nei momenti di picco. Per continuare a crescere servono regole, competenza e legalità. Ogni evento è un momento di bellezza e relazione, ma anche di grande responsabilità verso il cliente e la collettività. Con il Manifesto vogliamo affermare che comportamenti etici e scelte consapevoli sono la base per un futuro solido e credibile, valorizzando al tempo stesso l’immagine del Sense of Italy nel mondo.”

Un impegno condiviso nel territorio

Per Massimo Di Porzio, presidente Fipe-Confcommercio Campania, la tappa di Napoli testimonia quanto il territorio creda in un modello imprenditoriale fondato sulla legalità: “Il banqueting e il catering uniscono creatività, cultura dell’accoglienza e capacità imprenditoriale. È fondamentale difendere chi opera nel rispetto delle regole e contrastare ogni forma di abusivismo. Promuovere una filiera trasparente significa tutelare le imprese sane e rafforzare l’immagine dell’eccellenza italiana. Il Manifesto ANBC-FIPE è un impegno concreto verso un futuro in cui qualità, etica e competenza siano il tratto distintivo del nostro settore.”

Una piattaforma di valori per la filiera

Il Manifesto, sottoscritto anche da Federcongressi&eventi e dall’Associazione Dimore Storiche Italiane, intende costruire un sistema d’impresa orientato a trasparenza, competenza e rispetto delle regole. La tappa di Napoli conferma la volontà di ANBC-FIPE di promuovere una responsabilità diffusa, capace di valorizzare le eccellenze territoriali e di rafforzare il dialogo tra imprese, istituzioni e comunità locali.

Le prossime tappe

Il percorso del Manifesto proseguirà in altre città italiane, tra cui Firenze, per continuare a costruire una rete nazionale di imprese e professionisti che condividono i valori della legalità, della qualità e della sostenibilità.