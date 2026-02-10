Manifesto di Giffoni per il futuro delle aree rurali: venerdì 13 confronto a Salerno

Le aree rurali non sono più semplicemente spazi marginali, ma diventano laboratori di resilienza e innovazione sociale: luoghi in cui sperimentare strategie capaci di generare “futuri possibili” per l’intera società. È con questa visione che il Gal Colline Salernitane promuove la presentazione pubblica del Manifesto di Giffoni per il futuro delle aree rurali. L’incontro è in programma venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 15.30, presso la Camera di Commercio di Salerno, Salone “Antonio Genovesi”, in via Roma 29.

L’opera, edita da Iod Edizioni, propone una visione sistemica della ruralità, capace di integrare funzioni produttive, ambientali e sociali. Il volume è coordinato scientificamente dalla prof.ssa Teresa Del Giudice e curato operativamente dal direttore del Gal, Eligio Troisi.

Il programma dell’incontro

L’evento prevede un confronto tra accademici e rappresentanti del mondo economico e istituzionale. Sono previsti gli interventi di:

Camillo Catarozzo, presidente Bcc Campania Centro – Cassa rurale e artigiana

Don Antonio Romano, vicario episcopale dell’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno

Ferdinando Gandolfi, dirigente Regione Campania, Uod 50.07.17 – Infrastrutture rurali e risorsa idrica

Carlo Borgomeo, presidente Gesac , curatore della postfazione del Manifesto (da remoto)

Paolo De Castro, professore ordinario di Economia e politica agraria, Università di Bologna, curatore della prefazione del Manifesto (da remoto)

Alessandra Pesce, direttrice Centro politiche e bioeconomia, Crea

A conclusione dell’evento, i partecipanti saranno accolti nella Sala Biblioteca “A. Pastore” per una degustazione delle eccellenze agroalimentari dell’area dei Picentini, omaggio concreto alla ricchezza del territorio.