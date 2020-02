Manital, così un caso di (quasi) omonimia può danneggiare un’azienda pluripremiata

Nomi molto simili, ma aziende diverse con storie assai differenti. Una è la Manital Idea spa, sede a Ivrea, al centro di una complicata vertenza sindacale con gravi risvolti giudiziari; l’altra è la Manital di Gavardo, in provincia di Brescia, ed è un’azienda leader nella produzione – come dice lo stesso nome – di maniglie per porte e finestre. La conseguenza è stata che il nome dell’azienda lombarda, piccolo gioiello del made in Italy, pluripremiato, si è trovato spesso citato nelle cronache che da qualche mese riguardano la ditta di Ivrea, subendo un danno di immagine notevole.