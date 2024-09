Mann, aperture serali per scoprire riallestimento Meridiana

Ripartono da domani al Museo Archeologico Nazionale di Napoli le aperture serali del giovedì, che proseguiranno il 3 e il 10 ottobre. Sarà possibile visitare le collezioni permanenti del mann anche dalle 19 alle 23.30 (ultimo ingresso alle 23) con un biglietto di 5 euro. Una occasione in più per riscoprire il Salone della Meridiana, nella sua nuova veste ispirata all’allestimento realizzato sotto la Direzione di Amedeo Maiuri nel 1927, anno nel quale la biblioteca, sino ad allora ospitata nel Museo, fu trasferita a Palazzo Reale. Il Salone della Meridiana venne allora rinominato Salone degli Arazzi ed ebbe una consacrazione museale. Dell’allestimento voluto dal Maiuri si recuperano oggi diversi elementi: due panche ottagonali del 1907, alcune vasche, tra cui quella in pavonazzetto identificata nei depositi e ricomposta, nonché due labra, che facevano parte della collezione di Carolina Murat; il labrum in rosso antico da Pompei su base della fine del XVIII secolo e quello settecentesco, con sostegno a tripode con teste leonine. Sul fondo del Salone sono collocati i due celebri candelabri in marmo di Piranesi, esempio sapiente del riuso neoclassico di frammenti antichi ‘ricombinati’ in un’opera moderna. Infine due statue antiche raffiguranti le muse Urania ed Erato e provenienti da Ercolano richiamano la gloria delle Arti, raffigurata nell’affresco del Bardellino sulla volta del Salone. In calendario anche spettacoli serali: giovedì 3 ottobre, dalle 20 nell’Atrio, in programma ‘Tufo’, performance di Alessandra Sorrentino con musiche di Catello Tucci.