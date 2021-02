Mann, Franceschini nomina i componenti di CdA e comitato scientifico

Il ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, ha nominato oggi i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato scientifico del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Si tratta di Marta Ragozzino (direttore regionale Musei della Campania), Salvatore Capasso (economista e direttore dell’ISMed-Cnr), Antonio De Simone (docente ed archeologo), Christian Greco (direttore della Fondazione Museo Egizio di Torino). Del Comitato scientifico faranno invece parte Carlo Rescigno (professore ordinario nel Dipartimento di Lettere e Beni culturali dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”), Agostino Riitano (Cultural Projetc Manager, già Project Manager Supervisior di Matera – Capitale Europea della Cultura 2019 e direttore della candidatura di Procida a Capitale Italiana della Cultura 2022), Rosanna Romano (direttore generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania) e Jane Thompson (ICCROM, Consultant for heritage management – research, policy work and learning resources).