Mann, Giulierini: Otto anni d’amore, ora il museo è tornato a essere il patrimonio e la casa di tutti

“Nella numerologia matrimoniale otto anni equivalgono alle nozze di bronzo. Un buon periodo che deve essere giustamente festeggiato. Il bronzo ci piace anche perche´ di questo metallo sono realizzati moltissimi capolavori del Mann e, se passiamo alle medaglie olimpiche, indica un buon piazzamento. Dopo questa liaison, che e` stata veramente d’amore, con il Museo, le persone che ci lavorano e con Napoli, una medaglia forse l’abbiamo meritata”. Così il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Paolo Giulierini, nella presentazione del rapporto annuale 2022/23 del Mann. “Quattro milioni di visitatori circa nel Museo, 200 mostre in casa, 10 milioni di visitatori con 300 mostre in trasferta, 50 milioni di fondi europei spesi, 10 sezioni riaperte, un’ala nuova con ristorante, auditorium, laboratorio di restauro e didattica, 3 giardini, centinaia di libri e cataloghi stampati, insieme a laboratori didattici e progetti innovativi come Obvia o il videogame Father and Son. Con in mezzo il Covid. Siamo contenti perché tutto questo non lo narriamo a spanne, ma con una precisa reportistica, che rimarrà come esempio di merito e di metodo. E, soprattutto, avendo sempre dato priorita` all’inclusione, all’accessibilita` e alle categorie piu` in difficolta`. Senza mai concedere nulla al caso o all’approssimazione ma forti, ogni volta, di supporti scientifici e professionali, interni ed esterni, di altissimo profilo. Il risultato piu` bello e` stato la promozione del Museo a prima fascia, potremmo dire. E invece no, il risultato piu` bello e` rappresentato dalle strette di mano e dai complimenti ricevuti per strada, andando a comperare il giornale, da chi non ha interessi apparenti a farteli”.

“La citta` di Napoli – prosegue Giulierini – ha risposto al nostro enorme sforzo. Il Museo e` tornato, dopo questi anni, ad essere il patrimonio e la casa di tutti. Lo Stato, rappresentato dal nostro istituto, ha percorso gli anfratti e i vicoli più bui della citta`, le carceri, le aree del disagio, si e` confrontato con le domande dei giovani. Non tutto e` stato perfetto, molto poteva essere fatto meglio. Ma se consideriamo il punto di partenza questa corsa, che ci vede arrivare stremati al traguardo, ci ha portati lontano. In un punto di non ritorno. Che si passi o no il testimone il prossimo atleta avrà una chiara corsia da percorrere. Grazie a tutti quanti hanno fatto parte di questa straordinaria impresa: dalle donne e dagli uomini del Mann ai professionisti che mi hanno supportato e sopportato. Nulla senza di voi sarebbe stato possibile. Abbiamo avuto un grande sogno e questi report testimoniano che lo abbiamo tradotto in azioni reali, che hanno fatto cambiare per sempre l’idea di Museo. Non arrendiamoci adesso: rischieremmo di farlo un’ora prima del miracolo. Qualcuno ha detto che la luce della cultura e` il bagliore delle stelle. Io dico che le vere stelle siete stati tutti voi che mi avete illuminato il cammino anche nelle notti più buie”.