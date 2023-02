Manneken Pis a Bruxelles, Pasquino a Roma

Ancora una settimana in crescendo, quella che sta terminando, purtroppo non in senso positivo. Tanto è riferito ai fatti nazionali e, in ordine sparso, ai paesi della EU. Il disastro in Turchia ha attirato su di sé l’attenzione dei più e si è capito da subito che si fosse trattato di un evento di potenza straordinaria e più che devastante. Di conseguenza tutto quanto era in corso di lavorazione è passato in second’ordine. D’ altra parte, se é vero che in occasioni del genere “lo spettacolo deve continuare” e che ciò é giusto che sia, non si può passare a piè pari sulle decine di migliaia di morti e strimpellare e cantare a squarciagola, aggiungendo polemiche di facciata, il più delle volte gratuite. La sensibilità e il buon gusto non sono in vendita quindi é opportuno stendere un velo pietoso sull’ intero contesto per non toccare nervi scoperti. Qualcosa del genere deve essere successo per la Premier Giorgia Meloni. Il fatto. Il presidente francese Macron, alla vigilia di un importante consiglio della EU, invita a cena all’ Eliseo il Cancelliere tedesco Scholz e non fa la stessa cosa nei confronti della Capo del Governo italiana. La pulzella di Palazzo Chigi se la prende, tiene il broncio al collega francese e divulga senza rete, forse sarebbe più corretto far riferimento a tutte le reti, il suo disappunto per l’accaduto e così non si va molto lontani dall’ incidente diplomatico. Eppure anche nel villaggio si usa fare buon viso a cattivo gioco, anche per non “dare soddisfazione” a chi ha fatto il torto, cioè ammettere “touchè”. Tutto ciò mentre stavano per iniziare i lavori del Consiglio dei 27+1 capi di governo della EU. Evento di estrema importanza per la presenza del +1, Zelensky, salutato e ricevuto con grande cordialità da tutti gli altri convenuti. È stato lieto e commosso destinatario di tutte le espressioni simboliche da loro adottate per farlo sentire a casa sua, più precisamente in quella comune. Si è arrivati così quasi al paradosso. Mentre in quella sala si apparecchiava per aggiungere un posto a tavola perché era presente un amico in più, altri due commensali, addirittura cugini, successori di quelli che, insieme a altri, furono i primi a posare le fondamenta di quella casa, si guardassero con i fulmini negli occhi. Senza scendere nei particolari, sarebbe bastato pensare a come fanno in campagna quegli extra urbani che la popolano, con espressione di circostanza ben evidente sul viso. Ripetono che “pare brutto” o “così non si fá”, soprattutto di fronte a un ospite. Sbaglierebbe chi cogliesse solo la forma e non anche la sostanza di quanto è accaduto. La Presidente Metsola ha tenuto in mano un lembo della bandiera europea, mentre l’ altro era tenuto in pugno da Zelensky e tanto spinge la mente a ricordare cerimoniali antichi e diversi. La comunione per i cattolici, che da una sola ostia ricavano tanti pezzetti, uno ciascuno per chi voglia partecipare a un evento che coinvolga una determinata comunità. I cavalieri della Tavola Rotonda bevevano alcoolici nei recipienti metallici che anticipavano i bicchieri di vetro, attingendo da un contenitore più grande prima di andare in combattimento. Come essi, ancora altri, a conferma che resiste un simbolismo che fa sentire uniti in tante umane espressioni. Comunque la frittata è fatta e, tra qualche giorno, presumibilmente sarà già stata messa nella scatola dei ricordi, in soffitta, Del resto non è assolutamente il caso di evocare comportamenti completamente antitetici in uso nei tempi che furono: ciascuno di essi è una espressione del momento in cui fu adottato. Quindi avanti con brio e soprattutto mandando in cantina il proposito di rendere, alla prima occasione, la pariglia al premier d’ Oltralpe.

Quelli di questi giorni vanno inquadrati tutti come comportamenti estremi, lasciati procedere senza dire (troppo) e passare oltre, ancorchè sopra le righe. La guerra è guerra, avrebbe esclamato Totò, perciò è diversa dalla pace. Approfittando di questa parentesi di indulgenza, non si può non soffermarsi, almeno con poche parole, su un’altra chicca della manifestazione, anche canora, in corso a Sanremo. La precisazione è d’ obbligo perché per ogni puntata si sta esibendo un o una maitre a pensèr che pretende di assolvere o condannare il mondo. Per farlo, ciascuno di essi ha a disposizione una potenziale audience come in poche altre occasioni collegate a una esibizione. In tutto ciò deve essere evidenziata la dichiarazione di una giovane donna di colore che nel Bel Paese è diventata qualcuno. È venuta da fuori per dire e ribadire, per l’occasione, che gli Italiani sono razzisti e altre espressioni simili, così ricevendo non pochi consensi. Salvo poi a dire che l’ Italia è un paese che merita stima e rispetto. Che dire? Solo prendere atto che i tempi non sono felici e evitare ogni commento. Tornerebbero come sgraditi boomerang al mittente e in tal modo al danno si aggiungerebbe la beffa.