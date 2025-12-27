Manovra, al via esame Camera. Testo ‘blindato’ al voto martedì

Roma, 27 dic. (askanews) – Al via alla Camera dei deputati l’esame in seconda lettura della manovra da 22 miliardi, licenziata prima di Natale dal Senato.

La Commissione bilancio di Montecitorio ha avviato i lavori sul provvedimento con l’illustrazione da parte dei relatori Andrea Barabotti(Lega), Andrea Mascaretti(FdI) e Roberto Pella(FI).

Segue la discussione generale in attesa del termine per la presentazione degli emendamenti nel pomeriggio. Presente per il governo la sottosegretaria all’economia, Sandra Savino.

Passaggio in Commissione che non comporterà variazioni alla manovra visto che il testo arrivato da Palazzo Madama è ‘blindato’ non essendoci materialmente il tempo per una terza lettura senza rischiare l’esercizio provvisorio.

Domani è prevista la conclusione dei lavori della Commissione e l’avvio dell’esame da parte dell’Aula con la discussione generale dalle 16. Intorno alle 19 è attesa l’apposizione della questione di fiducia da parte del governo che sarà votata lunedì sera.

Il voto finale sulla legge di bilancio da parte della Camera è previsto per martedì 30 dicembre.