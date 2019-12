Manovra, arriva il decreto Alitalia

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – Arriva in manovra il dl . A prevederlo è il pacchetto di emendamenti dei relatori, depositati in Commissione Bilancio. Tra gli altri titoli, sono previste misure di assunzioni autocoperte nei ministeri Difesa, Interni, Giustizia, Mit; spending review per l’Inps; pacchetto per il Mit in attesa di verifiche coperture per il ribaltamento a mare, contenzioso Anas, ferrobonus e marebonus; fondi Mise coperti per gli Its; vendita di immobili della Difesa; zone economiche speciali in Veneto.